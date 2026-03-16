Vinculan a proceso a imputado por el robo de 10 mil dólares en la colonia Los Pinos

Citó a la víctima en un domicilio para supuestamente comprarle la moneda extranjera, y con un arma de fuego la despojó del efectivo y de artículos electrónicos

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, en la ciudad de Chihuahua, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Jesús Gilberto A. J., de 25 años de edad y originario de Casas Grandes, por el delito de robo agravado.

En la continuación de la audiencia inicial, un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, acreditó la probable responsabilidad del imputado por hechos ocurridos el 13 de octubre de 2025.

De acuerdo a la investigación ministerial, el imputado, junto con diversa persona aún no identificada, citó a la víctima en la colonia Los Pinos, en donde abordaron su vehículo y le apuntaron con un arma de fuego para quitarle 10 mil dólares, que habían ofrecido comprarle, así como un celular Iphone 13 Promax, un celular Honor Magic 4Pro, una Tablet honor Pad9 con teclado integrado, unos airpods, una mariconera de color negro, y un llavero con un airtag.

Luego de quitarle estos artículos, bajaron del vehículo de la víctima y huyeron a bordo de un automóvil sedán de la marca Chevrolet, línea Spark, de color blanco.

Como resultado de la colaboración entre elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a esta Fiscalía de Distrito, y de la Unidad de Inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se pudo individualizar la probable responsabilidad de Jesús Gilberto A. J., quien fue capturado con una orden de aprehensión el pasado lunes 9 de marzo.

Con base en los datos de prueba expuestos por la representación social, el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 4205/2025, resolvió la situación jurídica del imputado, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

La Fiscalía, hace un llamado a la ciudadanía a tomar las debidas precauciones al momento de realizar transacciones, pagos por adelantado a proveedores, vendedores y empresas no establecidas o no conocidas, ya que pudieran ser simples estafadores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).