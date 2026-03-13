Vinculan a proceso a imputado por daños y lesiones imprudenciales en Meoqui

Impactó a un motociclista en la intersección de las calles Santos Degollado y Brasil

La Unidad de Investigación de Delitos Diversos en Meoqui, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Miguel L. G., por el delito de daños y lesiones imprudenciales.

El agente del Ministerio Público, pudo acreditar la probable responsabilidad del imputado, dentro de la causa penal 138/2026, por un accidente ocurrido el 1 de marzo de 2026.

Aproximadamente a las 22:10 horas, Miguel L. G., conducía su vehículo, marca Nissan, línea Frontier, modelo 2007, en sentido este a oeste, por la calle Santos Degollado, y al llegar al cruce con la calle Brasil, no respetó la preferencia de paso e impactó una motocicleta Itálica, línea 250z.

Cabe señalar que el choque le causó a la víctima, de sexo masculino, múltiples fracturas y lesiones de consideración, por lo que los daños se calcularon en 38 mil pesos.

En la audiencia de vinculación a proceso, realizada este 9 de marzo, el Juez de Control del Distrito Judicial Abraham González, estableció un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación complementaria.

El trabajo de esta representación social, muestra el compromiso de los elementos policiacos para formular de manera pronta la justicia y otorgar la seguridad de los ciudadanos que se ven expuestos a una acción que atenta a su integridad no solo física, sino también patrimonial.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).