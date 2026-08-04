Vinculan a proceso a ‘El Tokio’ por homicidio de tres hombres inhumados clandestinamente en vivienda de Arecas

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Gerardo L. G., alias “El Tokio”, “El Chupis” y/o “El 40”, por los delitos de homicidio calificado e inhumación de tres hombres localizados en una vivienda del fraccionamiento Arecas, en Ciudad Juárez.

En la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público presentó datos de prueba suficientes de su probable participación delictiva en los hechos registrados los días 14 y 15 de enero del 2024, en el interior de un domicilio del cruce de las calles Hoja de Almendro y Hola de Olivo, de la colonia en mención.

La investigación ministerial, indica que, el imputado, junto con otras personas, infringieron violencia física hasta privar de la vida a las víctimas Gael H. T., Víctor Javier C.A. y Eliseo M.A, cuyos cadáveres posteriormente fueron sepultados clandestinamente en el patio de esa misma vivienda.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación del Grupo de Órdenes de Aprehensión, le notificaron un mandato judicial otorgado por el Juez de Control a Gerardo L. G., en el interior del CERESO No.3, en donde permanece por diversa causa penal.

En la audiencia de vinculación o no a proceso penal, el órgano jurisdiccional conocedor de la causa penal 506/2024, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, resolvió la situación jurídica y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).