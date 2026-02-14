Vinculan a proceso a “EL Águila” por homicidio de un hombre en Moris

El imputado se encuentra interno el un penal federal en Coahuila

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado por un Juez de Control del Distrito Judicial Rayón, en contra del imputado Ever G B., por el delito de homicidio, en cuya investigación complementaria se estableció un plazo de tres meses.

En seguimiento de la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público acreditó con datos de prueba la probable responsabilidad del imputado en la muerte de Benigno Roberto M. M., en hechos registrados, el 14 julio 2023, en el municipio de Moris.

La audiencia en la que se resolvió la situación jurídica del referido imputado por el delito de homicidio, se efectuó de manera virtual, debido a que él se encuentra interno en el Cefereso número 18, en Ramos Arizpe, Coahuila.

Cabe hacer mención que Ever G B., alias “El Águila” de 40 años de edad, fue detenido en compañía de diversos sujetos a bordo de un vehículo blindado y armas de fuego, el 30 de enero de 2026, en el libramiento Laguna Norte, a la altura del kilómetro 16+700, en el estado de Coahuila.

La Fiscalía e Distrito Zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución del delito, así como lleva ante los tribunales a los responsables de cometerlos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).