Vinculan a proceso a Bermúdez Requena por peculado

Villahermosa, Tab. Por el probable delito de peculado fue vinculado a proceso Hernán Bermúdez Requena ex director de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco (SSPC), informó este día la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET).

La dependencia explicó en un comunicado que de un Juez de control obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra del presunto líder del grupo criminal La Barredora cometido en agravio del patrimonio público.

Añade que el pasado 7 de abril de 2026 se cumplimentó la orden de aprehensión correspondiente contra el exsecretario de Seguridad en Tabasco, donde el Ministerio Público presentó los datos de prueba suficientes para acreditar la posible participación del señalado en los hechos que se le imputan.

La FGET también añade tras analizar los argumentos de las partes la autoridad resolvió la vinculación a proceso por el delito de peculado, previsto y sancionado en el artículo 243 del Código Penal, que contempla sanciones que pueden ir aproximadamente de 2 a 14 años de prisión, además de multa e inhabilitación para desempeñar cargos públicos, dependiendo del monto de lo sustraído y las circunstancias del caso.

De manera adicional “se ratificó la prisión preventiva justificada, asegurando que el proceso se lleve a cabo con el imputado en reclusión y se otorgó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, el cual vence el próximo 12 de agosto de 2026”.