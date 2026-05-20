Vinculan a proceso a adulto mayor por abuso sexual, víctima tiene 8 años

– La víctima es un niño de 8 años de edad

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, en el municipio de Camargo, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Luis Ángel F. H., por el delito de abuso sexual agravado, cometido a un niño de 8 años de edad.

El agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Camargo, acreditó la probable responsabilidad del imputado, de 79 años de edad, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Camargo conocedor de la causa penal 87/2026.

De acuerdo con la investigación ministerial, Luis Ángel F.H., tomó la mano de un niño de 8 años y lo forzó a tocar sus partes íntimas, por encima de la ropa, en hechos registrados la tarde del 12 de mayo de 2026, en el interior de una papelería de la que es propietario.

El imputado fue detenido en los términos de la flagrancia por elementos de la Policía Municipal.

Ahora enfrentará su proceso bajo medidas cautelares consistentes en la firma semanal para comprobar su disponibilidad, el depósito de una garantía económica por la cantidad de 60 mil pesos, no salir del Distrito Camargo, no molestar ni acudir al domicilio de la víctima, ni a la papelería donde ocurrió el hecho.

El trabajo de esta representación social permitió exponer los datos de prueba suficientes para logar dicha resolución, con el fin de dar castigo ejemplar por la falta cometida y se garantiza el derecho a la justicia a la víctima menor.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).