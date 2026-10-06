Vinculado a proceso por violencia familiar cometida a su novia

Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, expusieron suficientes datos de prueba para acreditar la posible participación del imputado José Antonio R. C. en el delito de violencia familiar.

Los hechos expuestos por esta representación social, establecen que la noche del 15 de febrero del 2025, en un domicilio ubicado en la colonia Francisco Ruiz Massieu en la ciudad de Chihuahua, el imputado agredió física y psicológicamente a su pareja sentimental.

El imputado de 29 años de edad, fue detenido con una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación el 02 de octubre en la colonia Cafetales en la ciudad de Chihuahua.

La Juez de Control, consideró lo expuesto por la representación social, para vincular a proceso al imputado con medidas cautelares diversas a la prisión preventiva.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)