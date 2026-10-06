Choque en Cumbres del Sur deja 3 lesionados

Un accidente vial se registró esta tarde en el cruce de las calles Liberación e Indio Gerónimo de la colonia Cumbres del Sur.

Los hechos ocurrieron entre la conductora de una Jeep Cherokee y dos sujetos a bordo de una motocicleta Honda de color negro.

Los motociclistas circulaban por la calle Indio Gerónimo y la conductora por la calle Liberación, el cruce no tiene señalamientos de alto y ninguno de los involucrados hizo alto por lo que se generó el impacto.

Los sujetos resultaron con diversas fracturas y la mujer con golpes y crisis nerviosa, fueron atendidos por paramédicos de URGE mientras que agentes de la Policía Vial se hicieron cargo del reporte correspondiente.