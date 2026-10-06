Dictan sentencia de 8 años de prisión a responsable de homicidio

El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, obtuvo en un procedimiento especial abreviado, la sentencia de ocho años de prisión, dictada en contra de Juan C. S., por el delito de homicidio.

De acuerdo con las indagatorias, el 20 de marzo de 2024, aproximadamente a las 19 horas el ahora sentenciado, en compañía de la víctima Libardo O. V., y de diversa se hallaban en unas tapias ubicadas en calle Reforma y 16 de septiembre del seccional Anáhuac, municipio de Cuauhtémoc.

Cuando, tras una aparente discusión, Juan C. S., golpeó con una tabla a Libardo O. V., causándole diversas lesiones por las que fue necesario su traslado a un hospital, en donde falleció el día 05 de abril del 2024, por traumatismo craneoencefálico.

El ahora sentenciado fue detenido por agentes ministeriales mediante una orden de aprehensión el día 16 de octubre del 2025.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos, así como llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.