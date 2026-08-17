Vinculado a proceso por robo de material a maquiladora de Meoqui

La Unidad de Investigación Ministerial de la Fiscalía de Distrito Zona Centro en el municipio de Meoqui, obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra del imputado Genaro E. M., por el delito de robo agravado, en perjuicio de la maquiladora Versigent Alambrados y Circuitos Eléctricos de R.L de C.V.

Con base en los datos de prueba expuestos por un agente del Ministerio Público, un Juez de Control del Distrito Judicial Abraham González, resolvió la situación jurídica del imputado en la causa penal 476/2026 en audiencia celebrada el 14 de agosto del presente año.

De acuerdo con la investigación ministerial, el día 11 de agosto del presente año, el imputado se apoderó de 20 atados de cobre propiedad de la moral víctima, y sustrajo del área de producción al término de su jornada laboral, siendo detectado por el personal de la caseta de vigilancia, en donde fue revisado y se le encontró dicho material ocultos entre su ropa.

El trabajo realizado por esta representación social demuestra el compromiso de la Fiscalía de Distrito Zona Centro para llevar ante los tribunales a quienes sean señalados como probables responsables de cometer delitos de robo y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad penal mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).