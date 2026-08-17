Lo vinculan a proceso por ataque armado contra policías municipales en Cd. Juárez

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Vida, obtuvo la vinculación a proceso del imputado José Alfredo H. R., por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, daños y portación de arma de fuego y cartuchos.

De acuerdo con los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público, el imputado realizó todos los actos tendientes para privar de la vida a elementos de la Policía Municipal, al dispararles con un arma de fuego, en hechos registrados la noche del 29 de julio de 2026, en el cruce de las calles Antártica y Yepómera, en Ciudad Juárez.

Las investigaciones ministeriales establecen que, durante una persecución, José Alfredo H. R., detuvo la marcha del vehículo que conducía de la marca Ford, Fusion, modelo 2012, de color gris, en el Libramiento Regional y calle Romerillo, al impactarse contra otro automóvil, sin embargo, continuó disparando en contra de los Policías Municipales, quienes lograron repeler el ataque.

Hechos en los que fue detenido en flagrancia, y entre sus pertenencias le encontraron un arma de fuego tipo pistola, así como un bolso con 10 cartuchos útiles calibre .45 mm, cuatro de ellos de punta expansiva.

El Órgano Jurisdiccional resolvió la situación jurídica del imputado, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Para lo cual se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.