Vinculado a proceso por posesión de 259 dosis de metanfetamina en la colonia Santo Niño

• Fue detenido en flagrancia por oficiales de la AEI y DSPM

El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Centro en la ciudad de Chihuahua obtuvo un auto de vinculación a proceso del detenido en flagrancia, Jesús Jovani G. C., por el delito contra la salud.

En audiencia inicial, frente al Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal 3050/2026, se decretó de legal la detención, se le formuló imputación, y se resolvió su situación jurídica.

Jesús Jovani G. C. fue arrestado en flagrancia este pasado martes 13, por oficiales de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), en posesión de 259 dosis de metanfetamina, cuando se encontraba en la calle García Conde y 23, de la colonia Santo Niño, de esta ciudad de Chihuahua.

Como resolución, el Órgano jurisdiccional le concedió la suspensión condicional del proceso, durante seis meses, bajo el compromiso de abstenerse de consumir drogas, participar en programas contra las adicciones, y firmar mensualmente ante el Instituto de Servicios Previos a Juicio del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente, se garantiza la atención y las acciones de prevención de la ciudadanía, ya que, gracias a las denuncias anónimas de compra y venta de droga, se logra detectar y actuar en consecuencia, garantizando seguridad a la población.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).