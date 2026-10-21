Renuncia jueza que ordenó detener a César J. M

Mariana Vieyra Valdés, jueza que libró la orden de detención contra el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, presentó su renuncia un día después de ordenar la captura del exfuncionario.

De acuerdo con el abogado defensor de Jáuregui, hasta el momento únicamente les han informado sobre la renuncia de la juzgadora, situación que derivó en el cambio de juez encargado del proceso.

El litigante señaló que el juez que actualmente lleva la audiencia ha conducido las diligencias apegado a la legalidad; sin embargo, afirmó que desconocen los motivos por los que Vieyra Valdés decidió dejar el cargo.

Hasta ahora, la defensa no cuenta con información sobre las razones de la renuncia, por lo que se mantiene la incertidumbre en torno a la salida de la jueza que ordenó la detención del exfiscal.