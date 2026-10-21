Recibe personal de la FDZS charla informativa sobre el cáncer de mama

En el marco de las actividades de sensibilización por el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, personal de la Fiscalía de Distrito Zona Sur participó en una charla informativa impartida por personal del Instituto Chihuahuense de la Salud (ICHISAL), con el objetivo de promover la prevención y el cuidado de la salud.

Durante la actividad, se compartió información relacionada con la detección temprana del cáncer de mama, la importancia de la autoexploración y la identificación de posibles signos de alerta, además de destacar la necesidad de acudir a revisiones médicas periódicas para recibir una valoración oportuna.

Mediante este tipo de iniciativas, la Fiscalía de Distrito Zona Sur fortalece las acciones de prevención y sensibilización entre su personal, fomentando hábitos de autocuidado y el acceso a información que contribuya a la detección oportuna de enfermedades.

La Fiscalía General del Estado reconoce la importancia de sumar esfuerzos con las instituciones de salud para impulsar una cultura de prevención que contribuya al bienestar y la calidad de vida de las personas.