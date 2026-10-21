“Vamos por mejores resultados”: Gilberto Loya anuncia reestructuración en la Fiscalía de Chihuahua

El encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Loya Chávez, anunció una serie de ajustes en la estructura de la dependencia con el propósito de fortalecer los procesos de investigación y mejorar los resultados en materia de procuración de justicia y seguridad en Chihuahua.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el funcionario explicó que estos cambios responden a la necesidad de implementar nuevas estrategias institucionales enfocadas en brindar mejores resultados a las y los chihuahuenses.

Como parte de esta reestructuración, Loya Chávez destacó la importancia de avanzar hacia un nuevo modelo de procuración de justicia y seguridad, sustentado en nueve ejes fundamentales, entre los que mencionó la justicia pronta e imparcial y la reingeniería organizacional de las áreas involucradas en las investigaciones.

El anuncio se da en el marco de los movimientos internos de la Fiscalía, entre ellos el nombramiento de Daniel Abraham Terrazas Parada como nuevo fiscal de Distrito Zona Centro, en sustitución de Heliodoro Araiza Reyes.

Loya Chávez aseguró que la institución mantendrá como prioridades la procuración de justicia, el fortalecimiento de la seguridad y la recuperación de la paz en el estado, mediante ajustes que permitan mejorar el desempeño de sus distintas áreas.