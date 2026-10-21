Renuncia Heliodoro Araiza a la Fiscalía Centro, queda Daniel Abraham Terrazas

El Encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado, Mtro. Gilberto Loya, dio a conocer el nombramiento del Lic. Daniel Abraham Terrazas Parada como Fiscal de Distrito Zona Centro, en sustitución del Dr. Heliodoro Araiza Reyes, a quien agradeció el tiempo que estuvo al frente de la Fiscalía de Distrito.

En su mensaje, el Mtro. Gilberto Loya, expresó, que desde que fue designado como Encargado del Despacho de la FGE, asumió el compromiso de llevar a cabo la restructuración de la dependencia con el único objetivo de obtener mejores resultados en la procuración de justicia y la seguridad.

Reiteró, que estos cambios, son ajustes naturales que obedecen a una exigencia dentro de nuevas estrategias para obtener mayores y mejores resultados en beneficio de los chihuahuenses.

Cambios que forman parte de un nuevo Modelo de Procuración y Seguridad, que abarca nueve ejes fundamentales, dentro de ellos, el rubro de justicia pronta e imparcial, así como la reingeniería organizacional de las áreas integrantes del proceso de investigación.

Con esto, la Fiscalía General del Estado, refrenda su compromiso por la procuración de justicia, la seguridad y la paz de todos los chihuahuenses.

El Mtro. Daniel Abraham Terrazas Parada venía desempeñándose como Director del Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia Penal de la Fiscalía General del Estado.

Cuenta con una Maestría en Derecho Constitucional y Administrativo, con especialidad en Niños, Niñas y Adolescente, a lo largo de más de 15 años se ha desempeñado en el servicio público como Director General Jurídico de la Fiscalía General del Estado, Regidor del Ayuntamiento de Chihuahua y Sub Director Jurídico de la Tesorería Municipal, entre otros cargos que ha desempeñado.