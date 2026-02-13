Vinculado a proceso por el homicidio de dos personas en tortillería de la colonia Héroes de la Revolución

El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso del imputado *José Ángel O. C.* , por el delito de homicidio cometido a dos masculinos, al interior de una tortillería de la colonia Héroes de la Revolución, en Ciudad Juárez.

Durante la continuación de la audiencia inicial, la representación social, acreditó la posible participación del imputado en el hecho criminal cometido el pasado 04 de febrero, en el establecimiento que se encuentra en la calle Zafra, en donde fueron privados de la vida Luis Miguel C. Z. y José Antonio M. V., con disparos de arma de fuego.

El 09 de febrero de 2026, elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Zona Norte, cumplimentaron una orden de aprehensión al imputado José Ángel O. C., en el Centro de Detención Provisional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, resolvió la su situación jurídica del imputado, quien tiene medida cautelar de prisión preventiva, y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).