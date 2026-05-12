Vinculado a proceso por el delito de homicidio cometido en Guadalupe y Calvo

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, a través de la Agencia del Ministerio Público, obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra del imputado René R. Q., por el delito de homicidio, cometido a quien respondía al nombre de Cecilio T. P.

Por medio de dictámenes periciales, pruebas documentales y entrevistas, esta representación social acreditó la probable responsabilidad del imputado en hechos ocurridos el 15 de agosto de 2024 en el seccional de Baborigame, municipio de Guadalupe y Calvo.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el imputado se encontraba con la víctima en una tesgüinada, y, tras una discusión, le disparó con un arma de fuego, provocándole la muerte.

El órgano jurisdiccional que atendió la causa penal, resolvió vincular a proceso al imputado bajo la medida cautelar de prisión preventiva, asimismo, otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Con el trabajo expuesto por esta representación social para obtener la vinculación a proceso, se da muestra de la profesionalización de los agentes del Ministerio Público, para que cada vez más personas tengan acceso a la justicia y otros más sean sometidos a ella, respetando en todo momento el debido proceso.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).