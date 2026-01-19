Vinculado a proceso por abuso sexual de un niño

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Pablo Gustavo C. C., tras acreditarse su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual agravado, cometido en perjuicio de un niño de nueve años de edad, en Ciudad Juárez.

El agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación en Delitos de Violencia Familiar y Delitos Sexuales Contra la Familia y Trata de Personas, expuso datos de prueba, que establecen la posible participación del imputado en la conducta ilícita, realizada el 28 de enero del 2024, en un domicilio de la colonia Hacienda Santa Fe.

Hechos por los que el imputado fue detenido el 12 de enero de 2026, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación que le cumplimentaron una orden de aprehensión, en el cruce de la calle Intermex y Avenida De Las Torres, en el Parque Industrial Intermex, en Ciudad Juárez.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica del imputado y fijó un plazo de tres meses para cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).