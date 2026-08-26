Vinculado a proceso penal por posesión de motocicleta robada en Parral

El imputado actualmente purga una sentencia y se encuentra vinculado a proceso por diversos hechos de robo

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra del imputado Adrián M.V., alias “El Lolo”, por el delito de posesión de vehículo con reporte de robo.

Con sólidos datos de prueba y argumentos incriminatorios, el Ministerio Público acreditó la probable responsabilidad del imputado, en hechos ocurridos el 15 de julio de 2025, cuando fue detenido en flagrancia en la calle Emilio Vera, de la colonia Tierra y Libertad, en posesión de una motocicleta marca Honda, línea Shadow, modelo 1998, de color negro, que horas antes fue reportada como robada.

Tras analizar la información expuesta por esta representación social, el Juez de Control conocedor de la causa penal, resolvió vincularlo a proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Cabe mencionar que, en abril del presente año, el imputado Adrián M.V. recibió una sentencia condenatoria de dos años de prisión por otro robo que cometió el 13 de junio del año pasado y, hace una semana, se le vinculó a proceso penal por el robo de otra motocicleta, ocurrido el 14 de julio de 2025.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).