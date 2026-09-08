Vinculada a proceso por el homicidio de un masculino en la colonia Salvárcar

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso de Janeth Alejandra G. C., al acreditar con datos de prueba su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido a un masculino, en la colonia Salvárcar de Ciudad Juárez.

De acuerdo a la investigación ministerial a cargo de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Contra la Vida, el 14 de abril del año 2024, la imputada disparó con un arma de fuego a la víctima, provocándole la muerte.

Hechos por los que fue detenida con una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, y se procedió penalmente en su contra.

Con base en lo expuesto por el agente del Ministerio Público, el Juez de Control conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica de la imputada, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

El Órgano jurisdiccional fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).