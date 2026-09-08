Alerta FDZC por fraudes financieros y bancarios con campaña “Detente, Verifica, y Protégete”

– Suman 218 querellas en investigación, por este mismo modus operandi

– Delincuentes suplantan identidad de los bancos para obtener claves e información personal y acceder al dinero de las víctimas

El Fiscal de Distrito Zona Centro, Dr. Heliodoro Araiza Reyes, y la coordinadora de la Unidad de Investigación de Delitos Informáticos, Alicia Márquez Sausameda, alertaron a la ciudadanía sobre los fraudes financieros y bancarios que se comenten a través de plataformas virtuales y llamadas telefónicas.

Durante la conferencia de prensa realizada este martes 8 de septiembre en el auditorio de la Fiscalía General del Estado, se presentaron los detalles de estas modalidades, como parte de la campaña “Detente, Verifica, y Protégete”, realizada en coordinación con la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

Dieron a conocer que existen 218 querellas por este modus operandi, que representan el 25.3% del universo total de carpetas en investigación en la Unidad Especializada, lo cual la hace la que más incidencia registra dentro de los delitos informáticos.

El Fiscal de Distrito explicó que este modus operandi ocurre cuando los delincuentes se hacen pasar por funcionarios o empleados del banco, para solicitar contraseñas, códigos, o claves, con las cuales pueden acceder al dinero de la víctima.

Son tan engañosos que incluso ponen música para llamadas en espera, y utilizan identificaciones que aparecen como si fueran el teléfono oficial del banco, observó.

Ante ello, es importante no ceder a la urgencia que generan los infractores, para verificar que realmente se trata del banco, al colgar y ser tú quién llama al banco, además de difundir el material preventivo que ofrece la campaña, con todos los contactos que se pueda para que más gente esté consciente y evite ser víctima, apuntó.

La coordinadora, Alicia Márquez, enfatizó que no se deben compartir ni claves de tarjetas, contraseñas, ni códigos, y ante cualquier duda, llamar directamente a su banco.

“Desconfíen de todos los mensajes o llamadas que generen este tipo de urgencias. Lo más seguro cuelguen y verifiquen ustedes directamente”, recomendó.

Respecto a qué se puede hacer cuando ya fuimos víctimas de este fraude, la coordinadora indicó que la persona afectada puede interponer la querella en la FDZC, ubicada en la Calle 25 y Teófilo Borunda, que está disponible las 24 de todo el año, o también se puede poner una video denuncia en la dirección electrónica https://fgewebapps.chihuahua.gob.mx/denuncia/.

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