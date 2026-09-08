Resguardan FGR tras detención de sujetos con armas y explosivos

Una movilización de elementos militares se registró en la Delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) ubicada sobre la avenida Universidad.

Ello luego de darse a conocer que la Secretaría de la Defensa encabezó un operativo en la ciudad de Chihuahua en donde se aseguraron diversos explosivos y armas, así como la detención de múltiples personas.

En el operativo colaboraron agentes de la Estatal y agentes del Ministerio Público, las causas del operativo y los resultados se mantienen en hermetismo.