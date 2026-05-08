Vigilará SSPE festejos por el 10 de mayo, pide evitar ruido por serenatas

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez indicó que, en virtud de los festejos por el Día de las Madres, durante el fin de semana se implementará un operativo de vigilancia vial, así como en las zonas gastronómicas para evitar que se genere tráfico de vehículos y accidentes viales.

Respecto a las serenatas que se realizan durante la noche del 09 de mayo y madrugada del 10 de mayo, Gilberto Loya pidió a la población respetar las zonas habitacionales, evitando ruido y no consumir bebidas embriagantes para no generar escenarios que deriven en riñas o conflictos.

Asimismo, habrá vigilancia en los panteones para evitar congestionamiento en la zona por el incremento de visitantes mientras que en los Ceresos se dará atención especial a las visitas de mujeres que quieran pasar un momento con sus hijos e hijas, así como para que las mujeres privadas de su libertad puedan también estar con su familia.