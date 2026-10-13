Vienen más cambios en la FGE, señala Gilberto Loya

Gilberto Loya Chávez, encargado de la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que se preparan más cambios en la estructura de la dependencia que tendrán relación con los resultados que se vayan dando.

Asimismo, recordó que es una institución muy dinámica pero que además, cuando llega un nuevo titular, se generan cambios de manera natural.

“Los cambios en estas instituciones son muy dinámicas, pero sí, hay una realidad, que cuando hay un cambio titular, pues regularmente vienen muchos cambios aparejados a ellas, todavía no terminamos todos esos cambios, pero además de eso es muy dinámico”.

El encargo de la FGE agregó que ya en el día que asumió las riendas de la FGE se llevaron a cambio los primeros 4 cambios: Wendy Chávez queda como vicefiscal, Omar Tinoco en la Fiscalía de Control, Análisis y Evaluación, Luis Rico en la Dirección de Administración y Daniel Terraza en la Agencia Estatal de Investigación (AEI).