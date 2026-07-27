FIFA Fan Fest rompe récord de asistencia con más de 9 millones de visitantes en 13 ciudades

Más de nueve millones de personas se congregaron en los espacios del FIFA Fan Festival distribuidos en las 13 ciudades sede de Canadá, Estados Unidos y México a lo largo de 39 días. Con este número, la edición de 2026 se ha convertido en la de mayor asistencia en la historia del programa desde su estreno en la Copa del Mundo de Alemania 2006, de acuerdo con el informe oficial de la FIFA.

La mayor afluencia de público se concentró el 27 de junio, jornada en la que 543 mil 20 visitantes acudieron a los recintos para presenciar el cierre de la fase de grupos. Entre el mapa de sedes, la Ciudad de México destacó al acumular el registro más alto, con 2 millones 570 mil asistentes repartidos en 36 fechas de actividad.

El telón de esta gran celebración cayó el domingo 19 de julio con la final que disputaron España y Argentina, un encuentro que congregó a 263 mil 972 aficionados en las ocho sedes que mantuvieron sus puertas abiertas hasta el último día.

Cristina Rodríguez / Archivo

Además, cerca de 7 millones de espectadores siguieron los encuentros desde las gradas de los estadios. De acuerdo con el máximo organismo del futbol, el FIFA Fan Festival cumplió con el propósito de expandir el torneo más allá de los recintos deportivos y acercar la experiencia a una audiencia multitudinaria.

“El FIFA Fan Festival ha vuelto a demostrar el extraordinario poder del futbol para unir e inspirar a aficionados de todo el mundo, ya que ha creado un ambiente inolvidable al alcance de todos”, declaró el titular del organismo, Gianni Infantino. “Queríamos que la edición de 2026 fuera la mayor y más inclusiva expresión del espíritu del FIFA Fan Festival hasta la fecha, y la respuesta de los aficionados demuestra que lo hemos conseguido con creces”.

Las celebraciones suscitadas el domingo con la coronación de España pusieron fin a seis semanas de actividad del mayor Mundial en la historia del torneo -ampliado a 48 selecciones y con tres países organizadores-, convertido en el principal punto de encuentro para vivir la Copa fuera de los estadios.

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