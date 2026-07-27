Denuncian a Javier Milei por malversación de fondos tras acudir a evento de Flavio Bolsonaro en Brasil

Buenos Aires. La justicia argentina recibió este lunes una denuncia penal contra el jefe de Estado, Javier Milei, que fue acusado de malversación de fondos públicos a raíz de su participación en Brasil en un acto a favor del senador y candidato a presidente, Flávio Bolsonaro, durante el cual insultó al mandatario de esa nación, Luiz Inácio Lula da Silva. “Por el viaje a Brasil, denuncian penalmente a Milei por malversación de fondos públicos”, informaron este lunes fuentes judiciales a la agencia Sputnik​​​.

Milei participó el sábado en la ciudad de Sao Paulo (sureste) en el acto de proclamación del senador, Flávio Bolsonaro, como candidato a la presidencia brasileña. Durante su discurso, el presidente argentino cargó contra las políticas económicas de izquierda y descalificó a Lula, al llamarle “prisionero” y “basura socialista”, entre otros insultos.

Esas declaraciones desencadenaron una crisis diplomática, y el gobierno de Brasil llamó a consultas al embajador argentino en el país y convocó de regreso al representante brasileño en Buenos Aires.

En la presentación judicial presentada por dos abogados argentinos, Milei fue acusado también del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, al considerarse que el viaje oficial que realizó a Brasil para participar de un acto del espacio político de Bolsonaro tuvo un carácter partidario y fue financiado con recursos del Estado.

La denuncia consigna que el mandatario utilizó “el avión presidencial, la comitiva oficial y fondos del erario público” para asistir a un acto opositor en la República Federativa de Brasil, en apoyo a la candidatura de Flávio Bolsonaro, lo que implicó un desvió recursos públicos de su finalidad específica.