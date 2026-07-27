Video muestra momento del fatal choque en el Barrio de Londres

Un video difundido en redes sociales captó el momento exacto del trágico accidente vial registrado el pasado domingo en el Barrio de Londres, en la ciudad de Chihuahua, donde una mujer de 45 años perdió la vida tras un fuerte impacto entre dos vehículos.

En las imágenes se observa cómo un Chevrolet Beat negro ingresa a un crucero presuntamente sin respetar la señal de alto, siendo embestido por un Dodge Charger rojo que circulaba con preferencia de paso. A consecuencia del choque falleció María del Carmen C. A., mientras que el conductor del Beat, identificado como Antonio C. C., de 40 años, resultó lesionado y permanece hospitalizado bajo custodia policial en calidad de detenido.

De acuerdo con la información disponible, el Dodge Charger era conducido por un adolescente de 14 años, identificado con las iniciales A. D. G., quien fue asegurado inicialmente por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE). Sin embargo, posteriormente fue puesto en libertad, al determinarse de manera preliminar que el conductor del Chevrolet habría sido quien omitió el alto correspondiente. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer plenamente los hechos.