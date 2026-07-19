Video: Lamine Yamal consuela a Messi tras la final del Mundial 2026

Uno de los momentos más significativos tras el silbatazo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ocurrió sobre el césped del Estadio Nueva York/Nueva Jersey, cuando el español Lamine Yamal se acercó a Lionel Messi para abrazarlo y consolarlo.

Yamal, de 19 años de edad, se acercó a Messi, de 39, en medio de las celebraciones españolas por el título del Mundial 2026 para estrecharle la mano, abrazarlo y dirigirle unas palabras de consuelo, hecho que fue captado por las cámaras de la transmisión oficial.

Lamine Yamal and Lionel Messi share a moment after Spain defeated Argentina in the World Cup Final. pic.twitter.com/LXXJ8qtZwf — Liam Delap (@EvilDelap) July 19, 2026

El gesto cobró una enorme relevancia internacional debido a la carga simbólica entre ambos futbolistas, uniendo en una misma imagen al histórico referente del futbol mundial en su casi despedida de las justas mundialistas con la joven figura de la selección campeona del mundo.

Tras compartir unas breves palabras de aliento en medio de la visible frustración del astro argentino, el atacante de La Roja regresó con sus compañeros para incorporarse celebraciones, dejando una de las postales más comentadas de la jornada por su muestra de deportividad y respeto.

España ganó la final del Mundial 2026 al vencer en tiempos extra a Argentina por marcador de 1-0 en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey este domingo 19 de julio.

Con información de López-Dóriga Digital