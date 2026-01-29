Venezuela aprobó reforma petrolera con atractivos para la inversión extranjera

Caracas. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos con modificaciones claves para impulsar la producción y atraer inversiones.

Luego de la segunda discusión parlamentaria, donde se hicieron solo pequeñas modificaciones de forma a la propuesta base presentada por la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, quedó sancionado el instrumento y listo para su promulgación por parte de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Entre los cambios incorporados se prevé que las actividades petroleras primarias no solo puedan ser realizadas exclusiva o mayoritariamente por el Estado, sino también por empresas privadas domiciliadas en el país, “en el marco de contratos suscritos con empresas de exclusiva propiedad de la República o sus filiales”. Los privados también podrán comercializar el crudo siempre y cuando demuestren poder obtener un mejor precio que el que obtendría Pdvsa en el mercado internacional.

Esta figura es lo que se conoce como Contratos de Participación Productiva, que Venezuela implementó bajo el amparo de la Ley Antibloqueo para “desaplicar” normativas que imposibilitaban la operatividad de la industria petrolera venezolana en el marco de las sanciones aplicadas por Estados Unidos sobre el país.

También se establece que las controversias que no puedan ser resueltas de forma amistosa “podrán ser decididas por los tribunales competentes de la república o mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitrajes independientes”. Otro aspecto fundamental es la flexibilización del monto de las regalías que deben pagar los productores al Estado, que pueden ser rebajadas para hacer más rentables las inversiones.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo que esta reforma permitirá “hacer mucho más competitiva la contratación de empresas nacionales o extranjeras para la explotación” de petróleo. Afirmó que con seguridad habrá una explosión positiva de la inversión petrolera en Venezuela y de la producción”.

“Tiene la visión de Maduro”

Terminada la sesión parlamentaria, los diputados marcharon junto a trabajadores petroleros hasta el Palacio de Miraflores para entregarle la nueva Ley de Hidrocarburos a la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Sobre una tarima a las afueras de la sede del Gobierno, Rodríguez aseguró que esta iniciativa ya había sido estudiada por el gobierno antes del secuestro del presidente Maduro y que la misma tiene su “visión de futuro”. En el mismo acto firmó la ley, sellando así su promulgación.

También afirmó que todos los inversionistas nacionales e internacionales serán bienvenidos, que “ninguno se sienta por fuera”, y aseguró que el país ahora irá “por las mejores prácticas internacionales para hacer de nuestra industria una potencia energética”. Informó que en los últimos días ha recibido a empresas transnacionales de Europa y de Asia interesadas en invertir y con quienes conversó sobre la reforma aprobada.