Operativo en Aldama da como resultado a 3 sujetos detenidos y 2 rescatados

* Durante el operativo también se aseguró un arsenal y diversos explosivos

Derivado del operativo interinstitucional de seguridad que se mantiene desplegado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía General del Estado en el municipio de Aldama, se logró el rescate de dos personas privadas de su libertad y la detención de tres personas, el aseguramiento de 2 vehículos, diversos explosivos adaptados para lanzamiento desde dron, y un importante arsenal de armas, cargadores abastecidos y equipo táctico.

Los hechos ocurrieron el pasado martes 10 de noviembre, cuando se realizaban trabajos de investigación y vigilancia, los elementos detectaron un vehículo Toyota Tundra en circulación, cuyo conductor, al notar la presencia policial, aceleró y emprendió la huida.

Dicho acto dio inicio a una persecución, durante la cual los ocupantes del vehículo abrieron fuego en contra de los policías, quienes neutralizaron el enfrentamiento conforme a los protocolos establecidos, resultando sin personas lesionadas.

Posteriormente, el vehículo se impactó contra la barda de un domicilio, desde donde los tres sujetos continuaron realizando disparos; sin embargo, los elementos controlaron la situación. Posteriormente uno de los agresores intentó resguardarse al interior del inmueble, pero fue alcanzado y detenido.

Al revisar los alrededores y el domicilio, y derivado del operativo, se localizó en su interior a una persona amordazada y atada, quien fue liberada de inmediato y puesta bajo valoración médica.

Los tres agresores fueron consultados en las bases de datos de la Plataforma Centinela e posteriormente identificados como César G. Ch., Ramiro G. N. y Juan de la Cruz S. L., quienes fueron puestos bajo formal arresto.

En el inmueble también se localizó armamento que, sumado al que portaba el trío, dio como resultado el aseguramiento de 7 armas de fuego, 32 cargadores, 900 cartuchos y 6 chalecos tácticos. Asimismo, se aseguraron 12 artefactos explosivos y 19 contenedores con componentes para la fabricación de los mismos. El vehículo implicado contaba con reporte de robo del año 2026.

Al lugar arribó personal del Ejército Mexicano para llevar a cabo el protocolo de destrucción correspondiente de explosivos, así como personal médico para la atención de la persona rescatada.

Tanto los tres detenidos, como las armas de fuego, el equipo táctico, el arsenal y el vehículo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.

Derivado del operativo en la zona, se incautó un segundo vehículo relacionado, así como el recate de una segunda persona privada de la libertad.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que encabeza Luis Aguirre, refrenda su compromiso de trabajar de manera permanente y coordinada con los tres órdenes de gobierno para combatir frontalmente a quienes atentan contra la paz y la seguridad de las y los chihuahuenses, y reitera que ninguna agresión contra las fuerzas de seguridad quedará impune.