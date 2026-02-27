Van 28 militares muertos tras operativo donde fue abatido el ‘Mencho’

El general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, confirmó que van 28 militares muertos, tras el operativo en donde fue abatido Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En la conferencia matutina de Palacio Nacional realizada en Sinaloa este viernes 27 de febrero, detalló que tres militares murieron en la intervención en donde fue abatido el líder criminal el domingo 22 de febrero de 2026 en Jalisco.

También señaló que en dicha acción murieron 12 delincuentes y dos más fueron detenidos.

El titular de la Defensa Nacional afirmó que 25 guardias nacionales murieron durante los ataques en carreteras en Jalisco, horas después de la muerte del líder del CJNG.

En dichos bloqueos carreteros fueron abatidos 34 presuntos delincuentes y 70 más fueron capturados,

El general Trevilla Trejo también explicó que 25 militares que participaron en la operación contra el Mencho continúan hospitalizados, de los cuales uno de ellos fue reportado como grave.

Nemesio Ruben Oseguera, alias el Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido la mañana del domingo 22 de febrero de 2026 durante un operativo de fuerzas federales en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

Oseguera Cervantes era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y de los Estados Unidos, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

En respuesta al operativo, se desataron los llamados narcobloqueos en Jalisco, cuna de la citada organización criminal, con vehículos incendiados y carreteras cerradas, que rápidamente se extendieron a varios estados del país.

Con información de López-Dóriga Digital