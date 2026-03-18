Van 20 casos de tuberculosis en los Ceresos, brote se ha controlado: Loya

Gilberto Loya Chávez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal dio a conocer que al 20 de febrero se han registrado 20 casos de tuberculosis en personas privadas de su libertad al interior de los Centros de Reinsersión Social (Ceresos) de la entidad.

Recordó que en meses atrás se presentó un brote que se ha mantenido muy controlado, sin embargo, aclaró que la tuberculosis es una enfermedad que dura bastante tiempo para que se pueda retirar.

Asimismo, aseveró que todas las personas privadas de su libertad reciben una atención especializada con medicamento especial y aislamiento por lo que, poco a poco se ha ido reduciendo el número de casos activos en el Sistema Penitenciario.

Agregó que, cualquier liberación de PPL’s con tuberculosis dependen de la resolución que emitan las y los jueces del Poder Judicial de Chihuahua.