“Vamos a tener paz en el mundo”, afirma Trump

El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó este jueves en el marco del Foro Económico Mundial de Davos la carta de su Consejo de Paz para supervisar la situación en la Franja de Gaza.

“Hoy, el mundo es más rico, más seguro y mucho más pacífico que hace solo un año”, afirmó el mandatario durante su intervención. “Una vez que el Consejo esté completamente formado, podremos hacer prácticamente todo lo que queramos. Lo haremos en colaboración con la ONU”, señaló.

Los líderes de 19 países, incluido EE.UU., firmaron los estatutos. En la lista de fundadores de la entidad figuran, junto con Trump, los líderes de Argentina, Armenia, Indonesia, Azerbaiyán, Hungría, Kazajistán y Pakistán, entre otras naciones.

Anteriormente, se informó que se había invitado a unos 60 países a la organización. Según el enviado especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, unos 25 países aceptaron la invitación. Una serie de naciones, principalmente europeas, expresaron su escepticismo respecto a la propuesta del inquilino de la Casa Blanca. En concreto, se trata de Francia, Alemania, el Reino Unido y Noruega.