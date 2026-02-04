Va Alfredo Chávez a la colonia Mármol III para escuchar a los vecinos

El diputado del PAN por el Distrito 18, Alfredo Chávez Madrid, acudió a la colonia Mármol III, donde se reunió con vecinas y vecinos para escuchar los problemas que enfrentan y lo que hace falta resolver en la colonia.

El encuentro se realizó junto con Miriam Rodríguez, representante de la colonia, lo que permitió que las inquietudes de las familias fueran expuestas de manera directa durante el recorrido.

Durante la visita, las y los vecinos hablaron sobre el estado de las calles, la falta de mantenimiento en algunas zonas, problemas con servicios públicos y otras situaciones que afectan su vida diaria, temas que fueron comentados directamente al diputado.

A partir de este encuentro, Chávez Madrid dejó abierto un canal de comunicación para dar seguimiento a lo que la gente le pidió y revisar qué gestiones pueden realizarse para atender esas necesidades. Al referirse a la visita, el diputado señaló que “hay que venir a las colonias, escuchar a la gente y darle seguimiento a lo que se necesita”.