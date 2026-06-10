La polémica reacción de Jacob Elordi en incómodo encuentro con un fan en Japón

Jacob Elordi fue captado en Japón mientras le pedía a un fan que respetara su espacio durante un intento por conseguir una fotografía.

Jacob Elordi vivió un momento incómodo durante su reciente visita a Japón, luego de que un fan lo tocara mientras intentaba obtener una fotografía con él. El momento quedó grabado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

La reacción de Jacob Elordi tras incómodo encuentro con un fan en Japón

El actor australiano, reconocido por interpretar a Nate Jacobs en la serie Euphoria, fue interceptado por una persona cuando salía de un restaurante durante su reciente visita a Japón.

Jacob Elordi (Getty Images)

Las imágenes, difundidas a través de redes sociales muestran cómo un hombre se acerca para saludar al actor y comienza a caminar a su lado con la intención de tomarse una fotografía con él.

Mientras ambos avanzaban, el fan puso una mano sobre la espalda de Jacob Elordi , un gesto que provocó una reacción inmediata por parte del actor. “Por favor, no me toques, hermano”, expresó antes de continuar su camino y retirarse del lugar.

Aunque la interacción duró apenas unos segundos, el video desató opiniones divididas entre los usuarios de redes sociales. Mientras algunos consideraron que Jacobi actuó de manera respetuosa al establecer límites claros, otros cuestionaron la forma en que respondió al acercamiento de la persona.

El viaje de Jacob Elordi y Kendalla Jenner a Japón

El incómodo episodio que protagonizó Jacob Elordi con un fan en Japón parece haber ocurrido durante el reciente viaje que realizó junto a Kendall Jenner, con quien ha sido visto cada vez con mayor frecuencia en las últimas semanas.

Kendall Jenner y Jacob Elordi fueron vistos en Japón. (Instagram)

La escapada a Tokio se suma a una serie de apariciones públicas que han alimentado los rumores sobre una relación cada vez más sólida, aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente su romance.

Los primeros indicios de un posible romance surgieron después de que coincidieran en diversos eventos durante la temporada de premios. Sin embargo, las especulaciones cobraron fuerza tras ser vistos juntos en una fiesta posterior a Coachella.

Jacob Elordi y Kendall Jenner en Japón. (Instagram)

Posteriormente, fueron fotografiados durante unas vacaciones en Hawái, donde compartieron tiempo en la isla de Kaua’i. Diversos medios reportaron que disfrutaron de desayunos, paseos y momentos de descanso. Además, también han sido vistos en Montecito, California, asistiendo a cenas y reuniones con amigos cercanos, entre ellos Justin y Hailey Bieber, así como Kylie Jenner y Timothée Chalamet.

Aunque mantienen un perfil discreto respecto a su vida sentimental, el viaje a Japón y las constantes apariciones juntos han reforzado la idea de que atraviesan una etapa importante en su relación.