Una nueva película contra Facebook: Jeremy Allen White y Mikey Madison “cocinan” el estreno ‘El Poder de la Red’

Escrita y dirigida por Aaron Sorkin, libretista de ‘Red Social’, la película ‘The Social Reckoning’ habla de los terrores que representan las plataformas digitales y sus dueños multimillonarios en la actualidad.

Jeremy Allen White considera “aterrador” el poder que han concentrado las redes sociales, un miedo que logró enfrentar en la gran pantalla

El actor estadounidense (y ex novio de Rosalía) protagoniza junto a Mikey Madison la película The Social Reckoning o El Poder de la Red, en español, un drama escrito y dirigido por Aaron Sorkin que expone las entrañas de Facebook.

Jeremy Allen White habla de lo aterradoras que son las redes sociales

La historia se centra en los “Papeles de Facebook”, una investigación periodística de 2021 que reveló algunas de las prácticas más criticadas de la red social.

Liderada por el periodista Jeff Horwitz (White), que en la época trabajaba para The Wall Street Journal, la investigación se pudo llevar a cabo gracias a la colaboración de la denunciante Frances Haugen (Madison).

‘El Poder de la Red’ película escrita y dirigida por Aaron Sorkin sobre una investigación real contra Facebook (Cortesía / Sony Pictures)



“Tengo muchos temores sobre lo que estas compañías quieren últimamente”, dijo el también actor de The Bear en entrevista con AFP.

“Lo quieren todo, quieren todo nuestro tiempo, toda nuestra atención, toda nuestra interacción, quieren que nos comuniquemos con sus herramientas”.

Para la estrella estadounidense “es aterrador no saber hasta dónde llega esto. Ellos tienen miles de millones de dólares, ¿qué más?”.

Tenemos que hablar de Facebook… otra vez

The Social Reckoning es una especie de pieza complementaria de Red social, la aclamada película de 2010, dirigida por David Fincher, que narra los inicios de Facebook.

También escrita por Sorkin y protagonizada por Jesse Eisenberg, la película se centra en la figura de Mark Zuckerberg, entonces un estudiante a quien no se le daba muy bien la vida social y que pasa a crear su propio ecosistema para hacer amigos: Facebook.

‘El Poder de la Red’ película escrita y dirigida por Aaron Sorkin sobre una investigación real contra Facebook (Cortesía / Sony Pictures)

Para Jeremy Allen White, que abrió una cuenta en dicha red social cuando estaba en la secundaria, la plataforma parecía entonces “bastante inocente”.

Pero el actor de 35 años recuerda que en aquel tiempo podía ya notar la ansiedad y la inseguridad que provocaba en sus amigos por saber quién seguía a quién y cuántos seguidores tenía cada uno.

“Parecía una idea nueva, y ahora es la forma en que evaluamos todo en este mundo”.

Por su parte, su coestrella Mikey Madison decidió no tener redes sociales, algo que ha mantenido hasta ahora. La ganadora del Oscar a Mejor Actriz por Anora dijo compartir “muchas de las inquietudes” de Jeremy con respecto al impacto de las redes sociales.

‘El Poder de la Red’ película escrita y dirigida por Aaron Sorkin sobre una investigación real contra Facebook (Cortesía / Sony Pictures)

¿De qué se trata ‘El Poder de la Red’, la nueva película contra Facebook?

The Social Reckoning, que también cuenta con actuaciones de Bill Burr, Betty Gilpin y Billy Magnussen, muestra a un Mark Zuckerberg adulto (interpretado por Jeremy Strong), aún con limitadas habilidades sociales, pero convertido en una figura poderosa, cuya plataforma es utilizada por miles de millones de personas.

La película exhibe cómo, de acuerdo con la investigación, las prácticas de la compañía contribuyeron a la radicalización de algunos de sus usuarios.

Las revelaciones sirvieron de sustento para demandas que, en algunos casos, reclamaron compensaciones millonarias.

Sin embargo, Jeremy subrayó que para empresas que manejan miles de millones de dólares en ingresos, “los montos son prácticamente irrelevantes”.

“Ojalá que la película lleve a la gente a hablar sobre los daños que pueden causar compañías como Facebook”, dijo el actor.

“Espero que la gente le pregunte a sus amigos, a sus familiares, a sí mismos, sobre su relación con las plataformas de redes sociales (…) que comprendan mejor cómo operan estas compañías”.

Wunmi Mosaku cuestiona el poder de las redes sociales: “¿Qué van a hacer los gobiernos?”

La nominada al Oscar, Wunmi Mosaku, quien encarna a una asesora de Zuckerberg, tiene expectativas similares con la historia que llega a los cines estadounidenses el 9 de octubre y en se estrenará en México bajo el nombre de El Poder de la Red en las próximas semanas.

“Las redes sociales tienen mucha responsabilidad del ambiente en el que nos encontramos”, dijo Mosaku a AFP. Para la actriz de 40 años, la película plantea interrogantes que merecen una respuesta.

“¿Qué van a hacer los gobiernos? ¿Vamos a seguir en este camino al que nos están arrastrando los multimillonarios, o vamos a poner regulaciones en marcha?”, subrayó la también actriz de Sinners.

“¿En qué burbujas estamos, cómo nos están radicalizando y separando, y volviéndonos incapaces de comunicarnos entre nosotros?”, preguntó. “Es muy angustiante”.