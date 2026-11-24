Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a dos hombres en posesión de un arma de fuego y presuntas dosis de droga, durante una intervención relacionada con las investigaciones de un homicidio en la ciudad de Chihuahua.

La detención se realizó en flagrancia en el cruce del bulevar Fuentes Mares y la calle Soto Gama, en la colonia Villa Juárez, donde los agentes identificaron a los sospechosos como Ricardo Alonso R., de 50 años, y Edgar V. G., de 30 años.

De acuerdo con la información de la Fiscalía General del Estado, a ambos se les atribuye de manera preliminar la probable comisión de delitos de posesión de narcóticos y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Durante la intervención, los agentes aseguraron diversas porciones de una sustancia con características de cristal, una pistola calibre 9 milímetros abastecida con cartuchos útiles, objetos de interés para la investigación y un vehículo Ford Fusion de color rojo.

La movilización policial se efectuó como parte de las indagatorias relacionadas con un hecho de homicidio, por lo que las autoridades investigan si los detenidos y los objetos asegurados pudieran tener alguna relación con el crimen.

Los dos hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, junto con el arma, la presunta droga y el automóvil asegurado, para continuar con las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades.

La Fiscalía General del Estado reiteró que ambos detenidos se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante una sentencia emitida por la autoridad judicial competente.