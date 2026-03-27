Un renovado estadio Azteca, listo para recibir al Tricolor en su reinauguración

El estadio Azteca (recién nombrado estadio Banorte) reabrirá el sábado sus puertas como uno de los recintos más modernos de América Latina tras una millonaria remodelación que servirá no sólo para ser sede por tercera vez de un Mundial, sino también para ampliar su mercado como escenario de múltiples eventos de entretenimiento. Con una cancha nueva de alta tecnología, la ampliación de su aforo a 87 mil personas, red wifi interno, un sistema de sonido e iluminación renovados y nuevas áreas hospitality, el inmueble pretende mejorar su funcionalidad para realizar diversos espectáculos sin repercusiones en sus instalaciones al tiempo que busca ofrecer a los asistentes una experiencia enfocada en la conectividad y comodidad.

Sólo falta un día para la reinauguración del recinto y aún se realizan trabajos a marchas forzadas. La cancha, con un nuevo césped híbrido y un renovado sistema de drenaje está lista para recibir a las selecciones de México y Portugal como parte de la preparación de ambos para el Mundial. Los aficionados podrán sentarse en butacas nuevas de color rojo y gris, al tiempo que tendrán la posibilidad de conectarse a una red wifi en cualquier lugar del inmueble tras la instalación de mil 200 antenas de alta velocidad.

Sin embargo, aún quedaban labores pendientes en la nueva zona hospitality -considerada de lujo y que tendrá un oferta con áreas gastronómicas y de esparcimiento-. También se realizaban trabajos de limpieza y de carácter estético, como la colocación de cubiertas en las bardas que rodean la cancha.

Víctor Camacho

La nueva zona de prensa generó incertidumbre entre los reporteros que pudieron realizar una visita al recinto al ser reubicada en la zona alta de la esquina de la cabecera norte con un ángulo de visibilidad limitada hacia la cancha.

Un helicóptero y un avión de combate de la fuerza armada sobrevolaron la zona sur de la Ciudad de México en la mañana del viernes como parte de las pruebas del operativo Kukulcán o estadio seguro que se desplegará durante el encuentro del Tricolor, el cual será un ensayo para los cinco partidos del Mundial que se disputarán en el coloso de Santa Úrsula.

Todo es parte de una organización para presentar con precisión y sin contratiempos el nuevo rostro del Estadio Azteca después de más de un año de trabajos de remodelación. El inmueble tiene todos los reflectores desde hace meses, pues será el 11 de junio el escenario de la inauguración del Mundial 2026, el tercero que recibe en su historia.

Grupo Ollamani, una escisión de Grupo Televisa, propiedad de Emilio Azcárraga Jean, firmó en 2025 un préstamo a 12 años por dos mil 100 millones de pesos con Banorte para concretar la remodelación del inmueble y así cumplir las demandas de la FIFA rumbo a la Copa del Mundo. El crédito está garantizado mediante un par de activos que el consorcio no dio a conocer.

La remodelación también le permitirá al recinto sumarse a un novedoso mercado en el que se han diversificado las funcionalidades de los estadios como escenarios de diversos espectáculos que van desde eventos deportivos internacionales hasta conciertos masivos en periodos cortos de tiempo.

Víctor Camacho

Como una de las obras emblemáticas de los arquitectos Pedro Ramírez y Rafael Mijares, el estadio Azteca fue inaugurado en mayo de 1966 después de cuatro años de labores. En ese entonces era considerado como un referente moderno de los escenarios deportivos además de sorprender con estilo arquitectónico brutalista en el que destaca su construcción de cemento.

Entre sus pasajes históricos también presume las coronaciones de Pelé con Brasil en el Mundial de 1970 y de Diego Maradona con Argentina en 1986. No obstante, en la actualidad, se encontraba rezagado ante los modernos recintos, sobre todo de Estados Unidos, los cuales se utilizan para distintos eventos de entretenimiento con experiencias de diseño inmersivo, suites de lujo e incluso techos retráctiles.

El coloso de Santa Úrsula vivió en 2018 un bochornoso episodio luego de que la NFL canceló un partido por las malas condiciones de la cancha tras la temporada de lluvias y el calendario de eventos pre pactados para llevarse a cabo en el estadio. Fue el punto clave para que los administradores del lugar comenzarán a trabajar en lo que sería la renovación del histórico inmueble.

Ahora con el reacondicionamiento, destaca la cancha híbrida (95 por ciento pasto natural y cinco por ciento fibras sintéticas) con un sistema de drenaje de canales subterráneo, el cual permite en caso de lluvia un drenado de agua más rápido para el cuidado del césped.

Estos cambios impulsan al inmueble para su rentabilidad. Mikel Arriola, presidente de la Liga Mx, reveló hace unos días que en el recinto de Santa Úrsula jugarán como locales tres equipos en la siguiente temporada: América, Cruz Azul y Atlante. Además, la NFL confirmó su regreso a México tras firmar un acuerdo con Grupo Ollamani para jugar por tres años hasta 2029 en el estadio Azteca.

El calendario de conciertos también comienza a tener a sus primeros artistas tras el anuncio de la presentación del cantante Ricardo Arjona para el 20 de diciembre de este año.

Víctor Camacho

Por ahora, el estadio tendrá su primera prueba este fin de semana en un partido de alta demanda y que será también como un silbato para despertar el ambiente mundialista.