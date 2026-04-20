Un partido de leyendas que evocó nostalgia en la afición

Apenas se muestra en las pantallas del estadio Azteca a Ronaldinho con su carismática sonrisa y una sorpresiva melena canosa y la afición se emociona. Han pasado ocho años desde que el ariete se retiró y ahora es el principal atractivo del duelo de leyendas donde México venció 3-2 a Brasil con doblete de Oribe Peralta; un encuentro que despierta la fiesta futbolística pero también revela aspectos por perfeccionar en los operativos de movilidad e ingreso al inmueble cuando faltan 53 días para el Mundial 2026.

El Coloso de Santa Úrsula se vio llenó con las playeras tricolores y verdeamarellas para un encuentro en el que los seguidores –quienes pagaron entre 600 y 5 mil pesos– pudieron rencontrarse con aquellos ídolos que en las últimas dos décadas fueron referentes de ambos países como Kaká, Adriano, Julio César, Rafa Márquez, Oribe Peralta y sobre todo el siempre jovial Ronaldinho.

La afición debió sortear el cierre de vialidades y buscar alternativas, entre ellas caminar hasta un kilómetro para llegar al estadio y vivir un episodio de nostalgia futbolística con destellos del jogo bonito.

Aun cuando el gobierno capitalino anunció en redes sociales el corte de vialidades en las zonas aledañas al inmueble y las alternativas de transporte público, tener que enfrentar estos inconvenientes era el principal reclamo de la afición, sobre todo porque en otras zonas de la ciudad e incluso en la red del Metro también hay obras de reacondicionamiento.

“Aún es muy difícil llegar al estadio. Nos detuvieron en Periférico y desde allá caminamos. Podrían poner un transporte directo al Azteca desde ciertos puntos”, dijo Carlos, aficionado del Tricolor que esperaba ver a ex jugadores como Adolfo Bofo Bautista.

“Llegué en automóvil pero el estacionamiento que está cerca del casino sobre Tlalpan nos cobró 700 pesos, es muchísimo. También creo que falta capacitación para los policías pues no supieron orientarnos respecto a los cortes viales”, agregó Gerardo, otro seguidor nacional quien había preferido no pagar los 587 que cobraba el estadio por un cajón para su auto. “La línea 2 del Metro está en remodelación, tuve que tomar el servicio alterno hasta Xola, había un tianguis e iba lento”, apuntó Diego, otro aficionado.

El duelo –que fue custodiado por 5 mil policías– comenzaba en punto de las 17 horas y la afición aún sufría para ingresar pues se saturaron las puertas del estadio. Para el minuto 25 del juego, aún seguían ingresando los seguidores.

En el remodelado campo del Azteca, ahora con cancha híbrida y nuevo sistema de drenaje, Brasil quería imponer la samba. Considerado como uno de los últimos referentes del jogo bonito, ese estilo alegre y vistoso que caracteriza al futbol brasileño, Ronaldinho robaba la atención y ovaciones de los seguidores.

Incluso las fallas del ex jugador del Barcelona eran celebradas. Su estilo, a los 46 años, con el que aún transmite gozo mientras domina con naturalidad el balón le ha valido para alcanzar el éxito deportivo y crear una conexión genuina con la afición. “Ronaldinho, Ronaldinho”, coreaban con afecto en las gradas tras errar una jugada ofensiva.

La magia de Dinho con un par de toques al balón, así como los goles de Kaká, quien brilló con el Real Madrid, y de Adriano El Emperador, deleitaban a la afición con una esencia de añoranza.

Los referentes mexicanos también desataron emociones con los tantos de Luis El Matador Hernández, quien celebró tras un tiro cruzado, y principalmente de Oribe Peralta, quien marcó un doblete, primero con un cabezazo y luego un remate a bocajarro para recordar su época como goleador del América