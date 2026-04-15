Un jurado dictamina que Live Nation y Ticketmaster monopolizaron ilegalmente el mercado de eventos en directo

La demanda del Departamento de Justicia alegaba que Live Nation monopolizaba la industria al controlar la venta de entradas, la contratación de conciertos, los recintos y las promociones.

Un jurado en un juicio antimonopolio de gran repercusión dictaminó este miércoles que Live Nation y su filial, Ticketmaster, mantuvieron ilegalmente un poder de monopolio en el mercado de venta de entradas para eventos en directo.

El jurado dictó el veredicto en un tribunal federal de Manhattan tras unas cinco semanas de juicio, en el que declararon decenas de testigos. Se comenzó a deliberar el viernes.

La demanda, presentada inicialmente por el Departamento de Justicia y decenas de fiscales generales estatales en 2024, alegaba que Live Nation monopolizaba la industria al controlar la venta de entradas, la contratación de conciertos, los recintos y las promociones.

También indicaba que la empresa incurrió en “conducta anticompetitiva”, lo que provocó que los fans pagaran tarifas más altas, que los artistas tuvieran menos opciones para realizar giras y que se coaccionara a los recintos para que utilizaran Ticketmaster.

Live Nation ha negado vehementemente haber actuado como un monopolio.

Abogados especializados en antimonopolio habían dicho antes a NBC News que los acuerdos pueden ir desde un conjunto modesto de cambios de conducta hasta decretos de consentimiento de amplio alcance.

El Gobierno federal llegó a un acuerdo sorpresa con la empresa en marzo tras una reunión cara a cara entre el director ejecutivo de Live Nation, Michael Rapino, y Omeed Assefi, el fiscal general adjunto interino de la División Antimonopolio.

El acuerdo se produjo apenas unas semanas después de la destitución de Gail Slater, quien se había desempeñado como la máxima responsable antimonopolio del Departamento de Justicia antes de abandonar abruptamente su cargo el 12 de febrero. Slater había sido particularmente agresiva contra las grandes empresas tecnológicas durante su mandato.

El trato con el Departamento de Justicia obligó a Ticketmaster a desprenderse de hasta 13 anfiteatros, reservar el 50% de las entradas para recintos no exclusivos y limitar las comisiones por la venta de boletos al 15%.

Tras alcanzarse el acuerdo, un alto funcionario del Departamento de Justicia afirmó que este reduciría los precios al ampliar las opciones tanto para los artistas como para los consumidores.

“Este acuerdo resolverá todas las cuestiones pendientes con el Departamento de Justicia, sin que ello suponga admisión alguna de culpa”, había declarado anteriormente Live Nation en un comunicado.

Aun así, la mayoría de los fiscales generales estatales rechazaron el acuerdo y siguieron adelante con sus propias demandas contra el gigante de los eventos en vivo. Antes del veredicto de este miércoles, Ray Seilie, abogado de Kinsella Holley Iser Kump Steinsapir, dijo a NBC News que el acuerdo con el Departamento de Justicia, que describió como muy inusual, establecería “un piso o mínimo” para futuras compensaciones en el caso de los estados.

En sus alegatos finales, Jeffrey Kessler, uno de los abogados de los estados, se dirigió al jurado. Señaló: “Ustedes son neoyorquinos. Confío en que saben distinguir cuándo alguien les está vendiendo humo y cuándo les está hablando con franqueza”.

Kessler añadió: “Usen su sentido común. Es hora de que rindan cuentas”.

Los estados determinaron que Ticketmaster tiene una cuota del 86% del mercado de venta de entradas en los “principales recintos de conciertos”, que Kessler definió como aproximadamente 250 anfiteatros y estadios en Estados Unidos con un aforo de 8,000 personas y que acogen más de 10 conciertos al año.

Live Nation, por su parte, argumentó que los estados han definido el mercado de forma demasiado restrictiva, sosteniendo que su cuota de mercado se acerca más al 44% cuando se tiene en cuenta un conjunto más amplio de recintos, incluyendo todos los estadios, arenas y anfiteatros, así como aquellos que acogen eventos deportivos.

Más allá de la gestión de recintos, Kessler apuntó que Live Nation “siguió cavando un foso cada vez más profundo alrededor del castillo del monopolio”, con sus largos contratos de venta exclusiva de entradas con los recintos y las acusaciones de amenazar con retirar los conciertos de cualquiera de ellos si se pasaban a distribuidores de entradas rivales.

Esos argumentos se presentaron incluso después de que los estados redujeran el alcance de su caso.

La semana pasada, los estados retiraron su alegación de que Live Nation participaba en acuerdos exclusivos ilegales con los recintos, centrándose en cambio en acusaciones más amplias de monopolización. En ese momento, los expertos legales agregaron que la medida podría simplificar el caso para los jurados, pero también hacer más difícil vincular directamente la conducta de la empresa con los precios más altos de las entradas.

David Marriott, abogado de Live Nation, respondió a las afirmaciones de Kessler diciendo: “Esa idea de que a los fans y a las salas les va peor con Live Nation, simplemente no es cierto”.

La empresa está “llevando conciertos al país y a los fans”, dijo Marriott.

Aunque Marriott reconoció que Live Nation es una empresa “grande”, afirmó: “No es ilegal. Somos competidores feroces”.