Sequía en Europa deja al descubierto huesos de mamut, buques nazis y bombas sin explotar

Las aguas de la cuenca del río Danubio, que atraviesa 19 países, han descendido a sus niveles más bajos en 30 años. Los científicos responsabilizan a las altas temperaturas y la escasa precipitación.

El cambio climático está elevando las temperaturas en todo el mundo, pero en particular en Europa.

Es el continente que más rápido se está calentando en el mundo, al doble de la velocidad que el promedio global, según el servicio climático Copernicus. Eso está generando cada vez más olas de calor, mayor presión sobre las aguas europeas e incendios más intensos.

Los bajos niveles del agua han expuesto por lo menos 20 naufragios de la Segunda Guerra Mundial, poniendo en peligro la navegación de las embarcaciones modernas.

Explosivos al descubierto

Además de los buques de guerra, se han descubierto municiones del siglo XX en países como Croacia, Hungría y Eslovaquia.

Muchas regiones han sido evacuadas mientras los equipos antibombas lidian con explosivos no detonados.

En Francia, los incendios forestales cerca de Burdeos revelaron un depósito de 400 bombas y otras municiones de la Segunda Guerra Mundial en la aldea de Le Porge, según las autoridades locales.

Las municiones eran alemanes y franceses, e incluían misiles antitanque y de morteros.

Esqueletos de animales

En Bulgaria, los restos de lo que los científicos creen que fue una antiguo mamut fueron revelados en las orillas fangosas del Danubio.

En Reino Unido, las extensiones de pasto seco han puesto al descubierto un monasterio medieval, así como el contorno de un ornamentado jardín del siglo XVII.

Con información de BBC