Kenia Os asegura ser víctima de una campaña de odio tras polémica con Belinda y Danna

Kenia Os se pronunció ante la ola de comentarios que en las últimas semanas ha rodeado su nombre en redes sociales. A través de su canal de difusión de Instagram, la cantante aseguró que ella y su equipo han identificado un aumento de contenido negativo relacionado con su persona y su carrera, situación que calificó como una nueva “campaña de desprestigio”.

Kenia Os asegura ser víctima de una campaña de odio

El mensaje de Kenia Os llega después de que su nombre fuera relacionado en redes sociales con una conversación que también involucró a Belinda y Danna . Sin embargo, la cantante no señaló a ninguna de las dos artistas como responsable de los ataques ni afirmó que exista una relación directa entre ellas y la campaña que denunció.

La controversia se ha alimentado principalmente de interpretaciones de usuarios, publicaciones en redes sociales y enfrentamientos entre seguidores de las cantantes. Frente a este escenario, Kenia optó por explicar su postura sin entrar en una disputa directa.

“No es la primera vez que mi nombre aparece en medio de una polémica que yo no empecé. Llevo años en esto y ya aprendí que el ruido pasa y el trabajo se queda. No voy a convertir esta situación en una guerra pública”.

Con estas palabras, la cantante dejó claro que no tiene intención de responder a cada versión que circula en internet ni de llevar la discusión a un enfrentamiento con otras figuras de la industria.

Kenia Os cuestiona el aumento de publicaciones negativas

La intérprete también señaló que el problema no se limita a los comentarios derivados de la polémica reciente. De acuerdo con su mensaje, su equipo ha observado un incremento en las notas y publicaciones negativas relacionadas con ella, algo que considera perjudicial para la imagen que ha construido a lo largo de su carrera.

“Últimamente mi equipo y yo hemos notado que las notas negativas hacia mí han estado incrementando… Me parece muy injusto… Estoy consiente que esta es una nueva campaña de desprestigio que busca dañar mi integridad como persona y minimizar mi trayectoria”.

Kenia Os cuestionó además que las especulaciones que surgen en plataformas digitales puedan terminar tratándose como información confirmada, especialmente cuando no existe claridad sobre su origen.

Aunque habló directamente de una campaña de desprestigio, la cantante no identificó a una persona, artista, equipo o grupo como responsable. Su mensaje estuvo enfocado en explicar cómo ha percibido el escenario y en pedir que la conversación no derive en agresiones.

“No soy partidaria de promover el hate (odio)… Pero nunca seré tampoco responsable de las acciones de otras personas y las consecuencias que éstas traigan”.

¿Qué pasó entre Kenia Os, Belinda y Danna?

La nueva declaración de Kenia Os llega después de varias semanas de especulaciones en redes sociales que involucran a la cantante, Belinda y Danna .

La controversia comenzó cuando Belinda anunció su colaboración con Danna y, durante una entrevista, aseguró que “en México nunca se han juntado dos pop stars para hacer música, a veces los egos están muy por arriba del talento o de los proyectos”.

La frase fue interpretada por algunos seguidores de Kenia Os como una referencia a su relación con Belinda, quien anteriormente colaboró con ella en “Jackpot”. A partir de entonces comenzaron a circular teorías sobre un supuesto distanciamiento entre ambas.

La conversación aumentó después de que el 30 de junio fueran captadas en palcos contiguos durante el partido México vs. Ecuador, disputado en el Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026. En las imágenes, las dos aparecen sin interactuar, algo que algunos usuarios tomaron como una señal de una posible tensión.

Ante la ola de comentarios, Belinda aclaró que sus declaraciones se referían a la rivalidad que durante años se ha construido entre ella y Danna, y no a Kenia Os: “A Kenia le tengo muchísimo cariño y un profundo respeto. Tenemos una colaboración juntas que se llama Jackpot y una relación muy bonita”, escribió la cantante, quien también pidió a los seguidores de las tres artistas evitar las confrontaciones: “Dejen de inventar cosas y de tratar de ponernos en contra”.

Sin embargo, el mensaje de Belinda no puso fin a la polémica. El 23 de julio, la cantante eliminó la publicación después de asegurar que había comenzado a recibir mensajes de odio y amenazas de muerte.

A través de su canal de difusión, explicó: “Empecé a recibir muchísimo hate, muchísimo odio; de hecho, amenazas de muerte. Yo no estoy acostumbrada a recibir amenazas de muerte y creo que los fandoms deben de tener límites”.

Ese mismo día, Danna también pidió detener los ataques en redes sociales y llamó a sus seguidores a no responder a los comentarios negativos. La cantante sostuvo que no existe una competencia entre colegas.

Durante esos días, Kenia Os no hizo declaraciones públicas sobre la controversia. La cantante se limitó a compartir en sus historias contenido relacionado con sus actividades personales y profesionales, entre ellas una fotografía mientras entrenaba en el gimnasio y publicaciones sobre sus próximos conciertos.

Con información de Quién