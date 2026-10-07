UACH invita a disfrutar la 3ª Vendimia Cultural Universitaria

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) invita a la comunidad universitaria y al público en general a disfrutar de la 3ª Vendimia Cultural Universitaria, una celebración que reunirá vino, gastronomía, música, arte, emprendimiento y tradiciones chihuahuenses en un espacio de convivencia para toda la familia.

El encuentro se llevará a cabo este jueves 8 de octubre, a partir de las 17:00 horas, en el Campus 2 de la UACH, detrás del Estadio Universitario. Los boletos pueden adquirirse a través de boletos.uach.mx y tendrán un costo simbólico de 300 pesos, que incluye una copa conmemorativa y un presente. Las niñas y los niños tendrán entrada gratuita.

Esta fiesta vinícola es realizada a través de la Dirección de Proyectos Estratégicos Universitarios (DPEU) de la UACH, en coordinación con las unidades académicas, dependencias universitarias, productores, emprendedores y la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Chihuahua, como impulsor principal para la realización de este evento.

Durante la jornada, las y los asistentes podrán participar en el tradicional pisado de uvas, disfrutar de espacios para fotografías, representaciones teatrales y propuestas culturales y gastronómicas, así como de una programación musical con géneros como regional mexicano, norteño y country.

En esta edición participarán distintas facultades y dependencias de la UACH, que presentarán productos y actividades vinculadas con la cultura, la gastronomía, la ciencia, la investigación y el emprendimiento universitario. Entre las propuestas se encuentran el vino Quinta Gameros, cerveza artesanal, charcutería, barbacoa, carne asada, carne seca, postres y productos elaborados a base de orégano.

Como parte de la programación, se realizará además el lanzamiento del nuevo vino “Murciélagos”, un proyecto de mínima intervención que vincula la producción vitivinícola con la investigación universitaria, la conservación de la biodiversidad y la identidad regional.

Con esta celebración, la UACH fortalece un espacio de encuentro entre la comunidad universitaria, productores, emprendedores y la sociedad, al promover la cultura del vino, la gastronomía, las expresiones artísticas y el talento que se desarrolla dentro de la Universidad.