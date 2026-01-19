UACH consolida convenio de colaboración con instancias estatales y municipales

La Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Chihuahua y el municipio de San Francisco de Conchos, con el objetivo de desarrollar el proyecto “Evaluación de riesgos como efecto de la sequía en el área de la Presa La Boquilla”.

Este proyecto tiene como finalidad analizar y evaluar los riesgos e impactos derivados de la sequía prolongada que afecta a la subcuenca RH24L y a las microcuencas de influencia del embalse de la Presa La Boquilla.

La información que se genere podrá contribuir a la toma de decisiones para el manejo sostenible de los recursos naturales en la región en varios aspectos:

En el ámbito técnico, se elaborará un estudio diagnóstico de la cuenca que abastece a la presa, el cual servirá como base para la definición de acciones y prácticas orientadas a la optimización del uso de los recursos disponibles. En el aspecto social, se integrará un documento de planeación que contemple estrategias para la mitigación de los efectos de la sequía y el fortalecimiento de las actividades productivas locales. De igual manera, en el rubro económico, se desarrollará una planeación estratégica que permita identificar alternativas para la reorganización productiva del área de influencia.

Esta evaluación responde a la preocupación manifestada por la población que habita en la zona circundante del embalse, ante las afectaciones ocasionadas por la disminución de la precipitación y sus impactos en las actividades productivas de la región.

Entre los productos contemplados se encuentra la generación de información sobre el potencial productivo, el uso actual del suelo y la zonificación de la cuenca, así como el diseño de una planeación estratégica orientada a las principales actividades productivas de la población asentada en el área aledaña.

Con este convenio, la Universidad Autónoma de Chihuahua refrenda su compromiso con la vinculación interinstitucional, la generación de conocimiento aplicado y el impulso al desarrollo regional.