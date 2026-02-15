Trump prometió a Netanyahu respaldo para atacar Irán si fracasa acuerdo nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó al primer ministro israelí y prófugo de la Corte Penal Internacional, Benjamin Netanyahu, en una reunión celebrada en diciembre en Mar-a-Lago, que respaldaría ataques israelíes contra el programa de misiles balísticos de Irán si no se alcanza un acuerdo entre Washington y Teherán, informaron este domingo fuentes citadas por CBS News.

De acuerdo con el reporte, en semanas recientes altos mandos militares y de inteligencia estadunidenses han iniciado deliberaciones sobre cómo apoyar una eventual ofensiva, incluyendo reabastecimiento en vuelo y la gestión de permisos de sobrevuelo en países de la región. La información surge mientras Washington despliega mayor presencia naval en Oriente Medio, entre ella el portaviones Gerald R. Ford, en un contexto de negociaciones aún abiertas sobre el programa nuclear iraní.

El gobierno iraní ha mostrado disposición condicionada a reducir parte del enriquecimiento de uranio a cambio de alivio de sanciones, y se prevé una nueva ronda de conversaciones en Ginebra encabezada por el canciller Abbas Araghchi, mientras la administración Trump sostiene que prioriza la vía diplomática.

Con información de La Jornada