Trump presume reducción en el ingreso de drogas a EU y dice que quienes continúan traficando “son las personas más valientes del mundo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a destacar este martes los resultados de sus esfuerzos para frenar el tráfico de drogas dirigido a su país.

Según el mandatario, el ingreso de narcóticos por vía marítima se redujo en un 97 %. “Estamos intentando averiguar quiénes son el otro 3 %. Los consideramos las personas más valientes del mundo”, dijo durante un mitin en Iowa.

Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, Trump ha declarado la guerra al tráfico de drogas, desafío que contempla en los mismos términos que una invasión externa. En su lucha, lanza ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico, designa carteles de la droga como organizaciones terroristas y amenaza con atacarlos vía terrestre en países como Colombia o México.