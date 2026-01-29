Trump ordena aranceles a países que suministran petróleo a Cuba

El presidente Donald Trump firmó una Orden Ejecutiva que declara una emergencia nacional y establece un proceso para imponer aranceles a bienes de países que vendan o proporcionen petroleo a Cuba.

Según la orden ejecutiva, esta medida busco proteger la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos frente a las acciones del gobierno cubano.

El gobierno mexicano se convirtió en el primer proveedor de petróleo a Cuba en 2026, según reportajes periodísticos, aunque los envíos se detuvieron los primeros días de este año.

La orden impuso un nuevo sistema arancelario que permitió a los Estados Unidos aplicar gravamenes adicionales a las importaciones de cualquier nación que, de manera directa o indirecta, suministre crudo a la isla.

El mandatario autorizó al Secretario de Estado y al Secretario de Comercio para tomar todas las acciones necesarias, incluida la emisión de reglas para implementar este sistema. El presidente podrá modificar la orden si Cuba o los países afectados toman medidas significativas para alinearse con los objetivos de seguridad de los Estados Unidos.

El gobierno estadounidense justificó esta decisión como una respuesta a las acciones del gobierno comunista, al cual señaló por apoyar a actores hostiles y al terrorismo.

Según el documento oficial, Cuba albergó capacidades militares y de inteligencia extranjeras, como la instalación de inteligencia de señales de Rusia más grande fuera de su territorio, destinada al robo de información sensible de los Estados Unidos. Asimismo, se indicó que la isla proporcionó refugio a grupos terroristas transnacionales como Hezbollah y Hamas.