Trump duda del ataque contra Ilhan Omar; sugiere que es montaje orquestado por ella

Washington. El presidente Donald Trump acusó a la congresista demócrata, Ilhan Omar, de haber organizado un ataque contra sí misma, luego de una agresión en la que fue rociada con un líquido desconocido mientras daba un discurso contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Mineápolis.
Pese a admitir que no había visto el video del ataque, en el que un hombre se abalanza sobre Omar mientras habla, grita y le arroja un líquido, Trump dio su opinión sobre lo ocurrido.
Al ser consultado por ABC News, respondió: “No, no pienso en ella… me parece un fraude. La verdad es que no pienso en eso. Seguramente ella misma orquestó que la rociaran, conociéndola”.
Cuando se le insistió sobre si había visto las imágenes del incidente, Trump respondió: “No las he visto. No, no. Espero no tener que hacerlo”.
Inmediatamente después de rociar a Ilhan Omar con un líquido desconocido, el hombre fue reducido al suelo y posteriormente detenido según muestran los videos.
El sospechoso fue identificado como Anthony “Andy” James Kazmierczak, un hombre de 55 años residente de Minneapolis, quien fue detenido y acusado de agresión en tercer grado, informó CNN.
De acuerdo con Reuters, el hombre utilizó una jeringa para arrojar un “líquido de olor desagradable” contra Omar, mientras ella exigía que la secretaria del Departamento de Seguridad (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, renunciara.