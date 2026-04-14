Trump dice que negociaciones con Irán podrían reanudarse en los próximos dos días: ‘NY Post’

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que las conversaciones con Irán podrían reanudarse en Pakistán en los próximos dos días, según una entrevista concedida al New York Post.

“Deberías quedarte allá, de verdad, porque podría pasar algo en los próximos dos días, y nos inclinamos más por ir allá”, dijo Trump, según el periódico.

Trump afirmó que el jefe del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, estaba haciendo un “gran trabajo” en las negociaciones.

“Es fantástico, y por eso es más probable que volvamos allí”, dijo el mandatario.